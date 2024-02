Le collectif interministériel des agents de l'administration menace de reprendre la grève

Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a informé qu'il n’a pas de retour de la part du Premier Ministre. Selon le collectif, le Premier Ministre avait avec insistance assuré qu'il allait apporter une réponse à leurs préoccupations.

"Il était même prévu au préalable que le ministre des Finances et du Budget lui fasse la situation financière de toutes les augmentations opérées par le gouvernement de 2022 à nos jours pour voir s'il y a des déséquilibres afin de les corriger. Le collectif estime que le gouvernement est en train de gagner du temps pour ne point satisfaire ses revendications qui sont pourtant légitimes et justifiées et tournent autour de la généralisation de l'indemnité de logement, de l'augmentation de la prime de prudence des chauffeurs, de l'intégration des contractuels dans la fonction publique, de l'harmonisation de l'indemnité particulière, de la prise en charge des problèmes de transport et de restauration des travailleurs au niveau des sphères ministérielles de diamniadio, de la signature des habilitations en souffrance et de l'abrogation du décret relatif au statut des décisionnaires", lit-on dans le communiqué du collectif.