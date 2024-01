Le combat Usyk vs Fury se tiendra dans moins d'un mois : penchons-nous sur les derniers préparatifs pour le combat principal des poids lourds

la boxe mondiale, qui a perdu en popularité au profit de MMA ces dernières années, a un besoin vital d'un très grand combat et d'un champion incontesté.

Champions absolus poids lourds

Aucun combat d'unification pour le titre du champion absolu chez les poids lourds n’a eu lieu depuis plus de 20 ans. Le combat entre Oleksandr Usyk et Tyson “Gypsy King” Fury est l'un des événements les plus attendus du sport mondial et sera certainement historique.

Le dernier champion absolu des poids lourds était le Britannique Lennox Lewis. Après une scandaleuse confrontation contre Evander Holyfield au début de l'année 1999, où on a littéralement offert un match nul à l'Américain, le Britannique a obtenu une revanche et a unifié les ceintures WBC, WBA et IBF en novembre de la même année. Lewis n'a pas eu le temps de savourer son triomphe et, au printemps de l'année suivante, il a perdu le titre de champion absolu parce qu'il a refusé de défendre le titre WBA dans un combat contre le challenger obligatoire John Ruiz.

Il est plus difficile de devenir champion absolu aujourd'hui que dans les années 1990, car pour obtenir ce titre honorable, il faut cumuler non pas trois mais quatre ceintures. Au cours des 20 dernières années, la version WBO a gagné en force et en autorité, alors qu'à l'époque de Tyson, Holyfield et Lewis, elle était considérée comme secondaire. En termes d'importance dans le monde de la boxe, les ceintures se répartissent donc aujourd'hui comme suit :





1. La World Boxing Council (WBC)



2. La World Boxing Association (WBA)

3. L’International Boxing Federation (IBF)

4. La World Boxing Organisation (WBO).

Tyson Fury est désormais champion du monde WBC, tandis qu'Oleksandr Usyk est champion WBA, IBF, WBO et IBO moins prestigieuse. Toutes les ceintures seront en jeu lors du combat d'unification, ce qui signifie que le vainqueur recevra automatiquement le statut de champion absolu. Après la victoire, le nouveau champion absolu devra défendre son titre au moins une fois, car le contrat du combat prévoit l'option d'une revanche obligatoire.

Usyk et Fury : chemin vers le choc pour le champion absolu

Tyson Fury a fait parler le monde de la boxe le 28 novembre 2015 en battant le champion vieillissant Wladimir Klitschko par décision unanime de manière spectaculaire. En une nuit, le “Gypsy King” est passé du statut de boxeur prometteur à celui de champion du monde WBO, WBA, IBF et IBO.

La revanche avec Klitschko n'a jamais eu lieu. Il s’est révélé que Fury avait des problèmes psychologiques, auxquels s'ajoutaient des problèmes de dopage. Le Britannique quitte le ring pendant trois ans, perdant toutes les ceintures qu'il avait gagnées. Lassé d'attendre son adversaire, Wladimir Klitschko a affronté en 2017 un autre Britannique, Anthony Joshua, où il a été mis KO et a ainsi fini sa carrière.

Le monde de la boxe attendait le retour de Fury et avait hâte de voir le combat contre Joshua. Le combat n'a jamais eu lieu, mais Tyson, qui a fait une pause dans la boxe, a offert aux fans l'une des trilogies les plus épiques de l'histoire des poids lourds avec Deontay Wilder. Lors du premier combat, l'Américain a mis le Britannique KO à deux reprises, mais Fury s'est miraculeusement relevé et a arraché le match nul. Lors des deux combats suivants, l'Américain s'est battu désespérément, mais a perdu par KO.

Contrairement au géant Fury, Oleksandr Usyk a commencé sa carrière amateur chez les poids moyens jusqu'à 75 kg. En boxe professionnelle, l'Ukrainien a débuté dans la catégorie des poids lourds (jusqu'à 90,7 kg) et est devenu le champion absolu en seulement 14 combats. Il bat ainsi le record du légendaire Holyfield, qui avait eu besoin de 15 combats pour réaliser le même exploit en 1987.

Après cette prouesse historique, Usyk fait ses débuts dans la catégorie des poids lourds. Après deux combats d'échauffement, il affronte Anthony Joshua, détenteur des titres WBA, WBO et IBF. Le Britannique était le favori, mais l'Ukrainien, rapide et technique, a réussi à surpasser le champion de manière convaincante et l'a presque mis KO au 12? round. La revanche du 20 août 2022 a été plus égale, mais Usyk a réussi à prendre le meilleur sur le puissant, mais lent Britannique pour la deuxième fois.

Longue période d’organisation du combat d'unification

Les quatre ceintures les plus importantes étaient donc entre les mains des deux boxeurs et les préparatifs du combat d'unification ont commencé. Hélas, le processus traîne depuis des années et le point final des négociations n'a toujours pas été mis à ce jour.

Pour la première fois, Usyk a proposé à Fury de se battre pour le titre de champion absolu à l'automne 2021, immédiatement après sa première victoire sur Anthony Joshua. Toutefois, à ce moment-là, Joshua croyait avoir perdu par accident et Usyk a accepté une revanche.

Les négociations ultérieures ont eu lieu un an plus tard, lorsque Fury a battu Dillian Whyte, puis Dereck Chisora. C'est alors que la première date précise du combat entre les deux champions est apparue dans la presse : le 29 avril 2023.

Les négociations se sont enlisées en raison des exigences financières exorbitantes du camp de Fury. “Gypsy King” se considérait comme la principale star de l'affrontement et demandait une répartition 70/30. Le propriétaire de trois ceintures de champion, Usyk, a proposé une répartition équitable de la bourse, qui est de 50/50.

Au printemps 2023, il n'a pas été possible de s'entendre à nouveau, Oleksandr Usyk s'est donc engagé pour un combat contre Daniel Dubois, et Tyson Fury a décidé de gagner de l'argent facile pour un combat avec le célèbre combattant de l'UFC Francis Ngannou. En préparation pour ce choc, l'équipe de Fury s'est rendue à plusieurs reprises en Arabie Saoudite et a progressé dans les négociations pour le combat avec Usyk.

Les parties n'annoncent pas de chiffres précis concernant le montant de la bourse, mais il semble que les cheikhs aient proposé aux boxeurs un cachet si élevé pour le combat à Riyad que même Fury, avide d'argent, n'a pas pu résister.

À quoi s'attendre ?

Le contrat pour le combat d'unification a été officiellement signé le 29 septembre 2023, et la date principale a été fixée au 23 décembre de la même année. Dès l'annonce des conditions, les experts ont douté du réalisme de telles dates. Le combat de Fury contre Ngannou était prévu pour le 28 octobre, et le camp d'entraînement de combattants d'un tel niveau dure au moins deux mois. Il était difficile d'imaginer que le Britannique se rétablisse à temps pour le combat contre Usyk.

L'équipe de Fury a probablement parié logiquement sur un combat facile avec Ngannou et sur un KO rapide - car entre le champion du monde et un combattant d'arts martiaux mixtes, il devrait y avoir un abysse, vu que le combat se déroulait selon les règles de la boxe. Mais le combattant franco-camerounais n'était pas du même avis. Ngannou a non seulement forcé Fury à parcourir la totalité des dix rounds du combat, mais il a également réussi à l'envoyer au tapis. En fin de compte, l'Anglais a tout de même remporté le combat le plus difficile par décision partagée, mais un combat contre Usyk dans deux mois n'est plus d'actualité.

Immédiatement après ce combat épuisant, l'équipe de Fury a, comme on pouvait s'y attendre, envisagé de reporter le choc. Après une nouvelle série de négociations, au cours desquelles Usyk a demandé une compensation pour le retardement du combat, une nouvelle date provisoire pour le combat a fait surface - février 2024, sans précision de la date. Étant donné la facilité avec laquelle Fury rompt tout accord, la date limite annoncée ne garantissait pas que le combat aurait effectivement lieu en février, mais pas cette fois-ci. La menace de perdre la ceinture et la pression de la WBC ont peut-être contraint le Britannique à respecter les clauses du contrat : le combat aura lieu le 17 février.

Chances de victoire

Examinons les chances des combattants de s’imposer et de remporter le titre de champion chez les poids lourds.

Un match nul est considéré comme improbable et la cote est de 16. Un KO n'est pas non plus prévu - la cote pour une victoire précoce de Fury est de 4,5, celle d'Usyk de 6,0. Mais une victoire aux points est considérée comme la plus probable - 2,55 sur Fury et 3,125 sur Usyk. En conséquence, la chance de voir un combat en 12 rounds est évaluée à 1,37, tandis que la fin prématurée est évaluée à 2,99.

Le puissant Britannique, qui mesure 206 centimètres et pèse plus de 120 kg, est bien supérieur à Usyk en termes de taille, mais inférieur en termes de compétences. Cependant, l'avantage est presque toujours du côté du plus grand chez les poids lourds.

Pourquoi les chances d'Usyk sont-elles si élevées ? Tout d'abord, Oleksandr est le boxeur le plus technique de la catégorie des super-lourds et il est extrêmement difficile de le frapper avec précision. Deuxièmement, il faut toujours tenir compte de la fameuse paresse de Fury. Le Britannique n'aime pas se maintenir en forme entre les combats et, avec l'âge, il devient de plus en plus difficile pour lui de se mettre en condition avant un match.

D'autre part, Usyk est loin d'être un puncheur, et Tyson a une capacité étonnante à se récupérer après des coups durs infligés à lui.





il n'y aura pas de KO dans ce combat, que le choc ira jusqu'au bout des 12 rounds et que Fury gagnera par décision unanime ou partagée des juges.