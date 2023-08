Le contrôleur du bus Tata simule un accident, son complice vole le…

Le mode opératoire est en passe de devenir un classique dans l’univers des voleurs. Un individu, à pied ou sur une moto, fait semblant d’être heurté par une voiture et au moment où le chauffeur ciblé s’enquiert de l’état de sa prétendue victime, le complice de celui-ci passe derrière pour dérober tout ce qu’il peut trouver dans le véhicule.



B. Mboup a adopté cette stratégie. Contrôleur de bus Tata a simulé un choc avec la voiture de la dame D. Ba. Alors que cette dernière s’inquiétait pour Mboup, son complice surgit et vole son téléphone portable.



Démasqué, le mis en cause a été arrêté par la police et placé en garde à vue. D’après L’AS, qui donne l’information, il a nié les faits. Le journal rapporte qu’il a été déféré au parquet et envoyé en prison.