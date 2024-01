Le couturier se fait passer pour un agent pénitentiaire pour escroquer ses victimes

Retour à la case départ pour l’ex-détenu. M. Lô, récemment élargi de prison, retourne à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Condamné à six mois de prison dont un ferme en novembre dernier pour vol de téléphone au préjudice de son employeur, il a été arrêté et déféré au parquet vendredi pour escroquerie et usurpation de fonction. Ses codétenus figurent parmi ses principales victimes.







En effet, M. Lô, couturier de formation, se faisait passer pour un agent pénitentiaire afin de soutirer de l’argent aux membres des familles de ses codétenus, relate L’Observateur de ce samedi 6 janvier. Ainsi, détaille le journal, après avoir noué des relations avec ses codétenus, il s’est arrangé pour avoir les contacts de leurs proches pour sévir à sa sortie, en prétextant être «Adjudant Faye», officiant au sein de l’administration pénitentiaire.





La dame Maty Ndiaye sera sa première victime. La source précise que cette dernière a remis 45 000 F CFA à «Adjudant Faye» qui lui avait assuré qu’il a la possibilité d’inscrire le nom de son frère en détention à la prison du Cap Manuel sur la liste des détenus à gracier par le président de la République.





Une autre victime, Mama Diallo, a transféré 35 000 F CFA au faux adjudant pour que son frère, en détention à Rebeuss, bénéficie également de la grâce présidentielle. Une troisième victime, Aïcha Thiam a remis 10 000 F CFA pour que son frère, en détention a Rebeuss, soit transféré à Kaolack.





N’ayant plus de nouvelles de «Adjudant Faye», Maty Ndiaye raconte sa mésaventure à un agent officiant à la prison du Cap Manuel. Elle tend un piège au faussaire avec la complicité du vrai agent pénitentiaire. C’est ainsi qu’elle parvient à contacter M. Lô et lui propose un chèque de 100 000 F CFA mais pour le percevoir elle doit lui envoyer une photocopie de sa carte nationale d’identité.





Le faux agent pénitentiaire accepte le marché mais, futé, il mandate le nommé Youssou Diatta pour récupérer le chèque. Le piège se refermera au lieu du rendez-vous, à Colobane. L’interpellation de ce dernier précipitera la chute de M. Lô, localisé à Kaolack.





Pour se dédouaner, «Adjudant Faye» a tenté de faire croire aux enquêteurs qu’il voulait aider les familles des détenus mais l’exploitation de son téléphone a permis d’identifier d’autres victimes dont Fama Sonko, qui avait versé 200 000 F CFA pour faire libérer son neveu.