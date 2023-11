Le dossier de Nitdoff confié au doyen des juges





C’est le juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Dakar, Oumar Maham Diallo, qui a hérité du dossier du rappeur. Déféré à la cave du palais de justice de Dakar, hier mardi 21 novembre 2024, Mor Talla Guèye alias « Nitdoff», pourrait faire face doyen aujourd’hui.

Si le doyen des juges Oumar Maham Diallo, décide de le recevoir, aujourd’hui, le rappeur Mor Talla Gueye alias Nitdoff pourrait savoir s’il aura un mandat de dépôt ou un contrôle judiciaire. Son dossier, confié au patron du premier cabinet d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Dakar a pris la voie de l’instruction.

Arrêté dans la journée du vendredi 17 novembre 2023 pour «diffamation et incitation à l’insurrection», Nitdof s’est retrouvé avec deux nouvelles charges que sont : outrage envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique et outrage au chef de l'Etat.