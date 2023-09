Le grand Magal de Touba déchiffré par Moubarack Lô

La ville sainte de Touba devrait recevoir cinq millions de pèlerins, pendant le grand Magal prévu demain lundi. Du moins selon Moubarack Lô.







L’ingénieur-statisticien et économiste sénégalais était invité du "Jury du dimanche", ce 3 septembre. Le directeur général du Bureau de prospective économique à la primature rappelle qu’il a réalisé, en 2011, à la demande du comité d’organisation du Magal, la première étude qui a essayé d’évaluer l’impact de l’événement religieux.





« Le Magal avait mobilisé, à l’époque, 2,5 millions de personnes, dont 1,4 million de pèlerins qui avaient quitté les autres régions du pays pour aller à Touba, y trouvant 1,1 million de personnes ».





Poursuivant il dira qu’aujourd’hui, cela devrait approcher les cinq millions. Un doublement en douze ans.





Il s’agit, selon lui, d’un chiffre approximatif, sachant qu’"au moment même où je vous parle j’ai une équipe qui est sur place. On les a postés dans les différentes entrées de Touba. Parce que c’est la meilleure méthode pour calculer le nombre de personnes qui entrent à Touba. On les poste aux entrées de Touba, on comptabilise les véhicules suivant les types. On évalue la contenance des véhicules. On apprécie aussi la durée de séjour des pèlerins. Certains sont là-bas depuis un mois. La grande majorité des pèlerins y sont les deux derniers jours. C’est là où il y a le rush vers Touba surtout le samedi soir. Le dimanche, c’est là où vous avez une grande quantité de gens qui entre à Touba. Nous, à travers des méthodes statistiques. On sera en mesure, à partir du lundi soir, de donner un chiffre. Cela ne devrait pas être loin des cinq millions. Je le dis parce que depuis l’étude fondatrice de 2011, on a continué à faire des études de cette nature tous les deux et trois ans. Ce qui nous permet de connaître la progression”.





"En 2011, on avait fait des enquêtes, en allant dans les maisons. Là aussi, il s’agissait de voir les dépenses et consommations des ménages. On est allé même jusqu’en cuisine, on a interrogé les chefs de ménage, on a estimé le nombre de personnes qui vivaient dans les ménages. On a utilisé toutes ces méthodes. Cela nous avait permis de montrer que bon an, mal an, on faisait 250 milliards qui étaient mobilisés dans le cadre du Magal, que ce soit les dépenses de consommation alimentaire, mais également le carburant, les tissus, les dépenses de télécommunications".