Le Joola, 21 ans déjà : Le message de Doudou Ka

En cette journée de commémoration du naufrage du Joola, Doudou Ka, Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal, a partagé un message en hommage aux 21 ans de la plus grande tragédie maritime de l'histoire. Il a écrit : "En ce jour de commémoration du naufrage du Joola, nous nous souvenons des vies perdues. Nous n'oublierons jamais les victimes qui nous ont quittés ce 26 septembre 2002."