LE KHALIFE DE THIENABA AU MAIRE DE THIÈS : « J’exhorte les Sénégalais à toujours œuvrer pour la paix »

En cette période de remous politiques, Serigne Assane Seck, khalife général de Thiénaba, a lancé un appel à la paix à la classe politique et aux forces vives de la Nation. Il était, ce jeudi 29 février 2024, l’hôte du maire de la ville de Thiès.







Le Dr Babacar Diop a reçu le khalife général de Thiénaba dans son bureau, avec des membres de l’équipe municipale et de son cabinet. Le guide religieux a beaucoup insisté pour que «les hommes politiques et les forces vives de la Nation se donnent la main pour la paix et la stabilité du pays».





«Les fidèles doivent œuvrer pour que le pays soit un havre de paix. C’est l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Car aucune religion ne prône la violence», a dit le marabout. «Il n’est pas donc tolérable que des gens cherchent à saper la cohésion nationale. En tant qu'homme de Dieu, nous ne cessons de prier pour la paix et la cohésion nationale », a-t-il révélé.





Serigne Assane Seck a magnifié la bonne éducation du maire de Thiès. « J’ai eu souvent l’occasion de vous écouter. Beaucoup de fidèles m’ont toujours dit de bonnes choses sur vous. Ils m’ont également dit que vous êtes un homme instruit », souligne-t-il.





Le guide religieux a invité le maire de Thiès à toujours associer les hommes de Dieu dans ses actions municipales. Serigne Assane Seck a formulé des prières pour le Dr Diop et lui a offert des cadeaux, dont un exemplaire du Saint Coran. «Je ne cesserai jamais de prier pour vous. Je serai toujours disponible pour vous», lui dira-t-il.





Pour sa part, le Dr Babacar Diop s’est félicité de recevoir un hôte aussi distingué. «Je suis venu à Thiénaba à deux reprises. Vous m’aviez promis de venir me rendre visite à la mairie de ville. Aujourd’hui, vous êtes là. Cette visite est donc importante pour moi », a-t-il dit au khalife.





Le maire de Thiès a manifesté son souhait de vivre dans un État de droit où le président de la République respecte la Constitution. « Je souhaite vivre dans un État de droit, un État où le président de la République respecte la Constitution. C’est là où se trouve notre sécurité. Nous devons tous décoder le message du khalife et travailler pour la paix », a-t-il confié. Il a invité les tenants du pouvoir à respecter les lois du pays pour une transmission pacifique du pouvoir.