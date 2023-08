Le ministère de la Femme au chevet des femmes rescapées du naufrage de Bitenty

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l'Autonomisation économique des Femmes, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la protection des Enfants, à travers la Direction des Organisations féminines et de l'Entreprenariat féminin (DOFEF) a appuyé les femmes rescapées du naufrage de Bitenty en matériels d'allégement ce 22 Août 2023 à Toubacouta.



Le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants va poursuivre l’accompagnement de ces dernières par une série de formation en techniques de vente, en emballages et en éducation financière. Les bénéficiaires ont remercié Madame le Ministre , Dr Fatou Diané et apprécient tous les efforts consentis pour les accompagner dans leur reconversion après le naufrage .