Le ministre Doudou Ka plaide pour l’amélioration des performances de l’ASECNA

Le ministre sénégalais des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, M. Doudou KA, est sorti satisfait de la 72e réunion du Comité des Ministres de l’Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). La rencontre qui a eu lieu à Brazzaville a été l’occasion pour le ministre Doudou Ka de souligner l’engagement continu du Sénégal envers l’ASECNA.





Les ministres en charge de l’aviation civile des différents pays membres de l’ASECNA ont mis à profit cette 72e réunion pour évoquer les performances techniques et financières de l’Agence, ainsi que la révision technique du statut unique du personnel et du code de rémunération du personnel. Deux derniers points qui ont été au centre des discussions au mois de septembre dernier.

M. Doudou Ka a exprimé, au même titre que ses pairs, sa ferme volonté d'améliorer les performances de l'Agence et de renforcer davantage les liens entre les pays membres pour garantir le développement d’un transport aérien sûr et efficace dans la région.





C’est dans ce cadre qu’il souligne que cette réunion a permis de proposer des solutions innovantes. Cependant pour M. KA, une des principales résolutions issues de cette réunion est «la volonté d'améliorer et de moderniser les infrastructures aéroportuaires et les systèmes de navigation aérienne en Afrique et à Madagascar mais aussi de renforcer la cohésion sociale au sein de l’Agence».

Il a ainsi été question durant cette rencontre de l’état d’avancement du des projets de système de surveillance par satellite et de navigation par satellite permettront d’augmenter la capacité de surveillance et la sécurité de la navigation aérienne sur tout le continent africain.





Le développement continu du secteur de l'aviation en Afrique passe nécessairement par le renforcement de la coopération régionale et internationale en matière de sécurité et de navigation aérienne. Pour ce faire, les ministres des Etats membres de l’ASECNA ont décidé de développer des partenariats solides avec d'autres agences régionales et internationales comme la CAFAC afin de partager nos meilleures pratiques et de mettre en place des normes de sécurité communes.





Il a été également souligné l'importance d'une formation adéquate du personnel de l'aviation afin de garantir un haut niveau de sécurité et de performance dans nos opérations. Et à ce titre des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les contrôleurs aériens, les ingénieurs et les techniciens de navigation aérienne seront mis en place. Ces différents programmes vont intégrer l’engagement des ministres consistant à promouvoir le développement durable dans le secteur, avec la nécessité d’adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et de favoriser l'utilisation de technologies plus propres et plus efficaces.