LE PACASEN À L’HONNEUR AUX ASSISES SÉNÉGALO MAROCAINES DE LA DÉCENTRALISATION

Le Coordonnateur du Programme d’Appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), Mansour Bocoum, a partagé l’expérience de ce programme lors des «Assises Sénégalo-Marocaines sur la décentralisation», qui se tiennent à Dakar. Cette initiative, conjointe prise par l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), réunit 75 délégués marocains et 110 délégués représentant les membres du bureau de l’AMS.





L’on rappelle que le PACASEN a pour objectif principal de contribuer à la mise en œuvre de la première phase du Programme d’Opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation (PROACTSEN) qui couvre la période 2018-2024.