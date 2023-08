Le PACASEN lance une mission de coaching des collectivités territoriales

Le renforcement de capacités des 123 collectivités territoriales pilotes est au cœur du Programme d’appui aux communes et agglomérations (PACASEN). Pour contribuer à sa mise en œuvre optimale, l’Agence de développement municipal (ADM) s’est attaché les services de l’Agence régionale de développement (ARD) afin de renforcer les capacités des structures existantes à l’échelle nationale et locale, pour assurer un suivi régulier et approfondi de l’avancement et des résultats du programme. Ainsi, les ARD sont assistées par l’ADM pour assurer la liaison avec les collectivités territoriales. Elles impliqueront dans cette mission certains services déconcentrés de l’État. Spécifiquement, les ARD participent à l’exécution du Coaching territorial continu (CTC). Par ce biais, l’ADM, qui est l’organe de coordination du programme et assure également le pilotage du dispositif de CTC, et les ARD, en rapport avec le Service de la formation du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires (MCTADT), apporteront aux collectivités territoriales pilotes une assistance technique rapprochée et continue.





Dans ce dispositif, les ARD jouent un rôle clé pour aider les collectivités territoriales à atteindre leurs Conditions minimales obligatoires (CMO) et leurs Indicateurs de performance (IDP) ; ce qui leur permet d’accéder aux ressources d’investissement du guichet « dotations conditionnelles » du Fonds d’équipement des collectivités locales (FECL) rénové. Elles assistent aussi les collectivités territoriales éligibles dans la rédaction d’un manuel de procédures permettant de décrire la mise en œuvre des opérations du PACASEN, le choix des stratégies de mise en œuvre de leurs investissements, lors de l’élaboration de leurs Plans triennaux d’investissement (PTI). Ce choix porte sur la Maîtrise d’Ouvrage directe (MODir), l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ou la Maîtrise d’Ouvrage déléguée (MOD). Un soutien spécifique est ainsi apporté aux collectivités territoriales ayant choisi la MOD, à travers des modèles de conventions de MOD et un appui aux négociations desdites conventions.







Les ARD appuient les collectivités territoriales dans la mobilisation et la coordination des interventions, la gestion de l’information et le reporting. Elles les accompagnent aussi par le biais d’outils de planification simplifiés, pour la programmation, suivant une approche participative, de leurs investissements pluriannuels et annuels. En plus de participer à toutes les activités de renforcement des capacités, d’appui technique à la maîtrise d’ouvrage en fonction des besoins exprimés par les collectivités territoriales, les ARD prennent part aussi aux activités du Comité technique opérationnel (CTO) du PACASEN, aux rencontres et autres missions de supervision prévues dans le cadre de la mise en œuvre du programme.