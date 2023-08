LE PACASEN TRANSFORME LES COMMUNES : SON PROLONGEMENT, UNE DEMANDE SOCIALE

Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal ( PACASEN ) a produit des effets escomptés dans les localités de Gossas, Foundiougne entre autres. Ce programme initié en 2018 par le Président de la République, Macky Sall et qui prend fin en juin 2024, mérite d’être prolongé. C’est le souhait des bénéficiaires qui ont plaidé pour le prolongement du programme afin de pérenniser les acquis.





Selon Alassane Diallo, le responsable de la Cellule de communication de l’Agence de Développement Municipal (ADM) qui met en œuvre le PACASEN est revenu sur le sens de cette tournée. « L'objectif de cette tournée, c'est de partager avec les élus et les acteurs, les outils et supports de communication qui ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale de communication du PACASEN. L'autre objectif, c'est d'aller dans ces communes pilotes pour constater les investissements qui y ont été faits et leurs impacts sur les populations bénéficiaires », a expliqué Alassane Diallo.





Il a saisi cette occasion pour mentionner que le PACASEN est un projet novateur. "Le PACASEN est un projet novateur qui diffère des autres car c'est un programme qui promeut la performance. Et pour accéder aux ressources, il faut remplir les critères. C’est pour cela que nous félicitons Foundiougne et Gossas qui ont respecté les normes. Ce n’était pas du tout évident. C'est valable pour toutes les communes qui ont respecté ces critères », a indiqué Alassane Diallo.





L’apport du PACASEN dans la transformation sociale a été magnifié par toutes les couches de la population dans les localités précitées. La délégation a visité les sites avec l’équipe municipale de Foundiougne, de Gossas et de l’ARD.





"Nous avons visité les projets structurants. Les bénéficiaires trouvés sur place notamment l'imam, le chef de la gare routière entre autres sont également très satisfaits de ces réalisations. Nous félicitons et encourageons les deux équipes municipales pour cette performance ", a noté le responsable de la communication.





A Foundiougne, l’esplanade d’un lieu de prière a été pavée alors que la gare routière a été clôturée. D’autres infrastructures sont en cours de construction telles que le centre commercial.





Le PACASEN a injecté plus de 300.000 millions de francs CFA. Cette enveloppe a permis au Conseil municipal de construire un centre de santé à Keur El Hadji, un abattoir, un foirail, de réhabiliter un centre de santé et d’aménager une pelouse du stade municipal…





Au regard des infrastructures construites dans les localités précitées et ailleurs, le prolongement du PACASEN est une préoccupation partagée.





"Ce programme arrive à son terme en juin 2024. Mais l'ensemble des communes bénéficiaires plaident pour une continuité du programme", a indiqué Monsieur Diallo car il a participé à révolutionner les collectivités territoriales.





Les graines de la bonne gouvernance





Au-delà, des ressources allouées, ce programme a semé les graines de la bonne gouvernance dans les collectivités bénéficiaires du PACASEN.





« C'est un programme qui forme les acteurs et promeut la bonne gouvernance entre autres. C'est cela que les collectivités soutiennent que sa continuité permettra aussi à ces communes d'avoir plus de ressources et de faire assez d'investissements au grand bonheur des populations », plaide-t-il.





Le prolongement, une nécessité





Les collectivités bénéficiaires comme le Maire de Foundiougne, Thiémokho Ndiaye n’ont pas manqué de remercier le Président de la République, son excellence. Selon ce dernier, cette initiative a permis aux communes d’être dotées d’infrastructures communautaires de base.





« C'est le lieu pour lui de plaider pour la continuité du programme. Nous voulons que le programme se poursuive pour que nous puissions en bénéficier encore. Comme vous le savez, notre budget ne nous permet pas de faire de lourds investissements », suggère le maire Thiémokho Ndiaye.