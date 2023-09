Le patron de la police nationale salue la coopération fructueuse avec Interpol

Ce jeudi 7 septembre 2023 ont été déclaré ouvertes les 48h commémorative à Dakar des cent ans de Interpol. La cérémonie a eu lieu à l’école de police nationale avec la présence du directeur général de la police nationale, Seydou Bocar Yague. Une occasion pour l’autorité de faire un bilan de la coopération judiciaire et magnifier le rôle du bureau central national Interpol de Dakar.





Interpol a vu le jour un 07 septembre 1923 à Vienne. A ce jour, l’organisation réunit 195 pays parmi lesquels le Sénégal qui a adhéré selon de l’inspecteur général de police Seydou Bocar Yague en 1963. Il atteste que Interpol « constitue sans nul doute un outil pertinent dans la stratégie nationale et mondiale de lutte contre la criminalité dans toutes ses formes ». « A travers son système de communication sécurisée, ses bases de données, ses différentes notices et ses programmes, Interpol permet à tous les services d’application de la loi d’échanger des informations criminelles pour interpeller des personnes recherchées mais également participer à la formation des agents », a poursuivi le Directeur général de la police nationale.





Au Sénégal, le bureau central national (BCN Interpol), logé au sein de l’école nationale de police, a ouvert ses portes et participe à renforcer davantage la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité dans ses différentes formes. « Dans un large déploiement de ses outils et services, beaucoup de dossiers internes et internationaux ont pu être résolus en relation avec les autorités judiciaires mais également avec les forces de défense et de sécurité », explique Seydou Bocar Yague.





Le bureau interpol de Dakar travaille aussi avec les autres services de sécurité comme la gendarmerie mais aussi la douane et le parquet général. Une collaboration qui justifie la présence, à cette rencontre, du représentant du Haut commandement de la gendarmerie, de celle du directeur général de la Douane et du représentant du procureur général.