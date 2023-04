Le Pr Daouda Ndiaye présente ses distinctions à Macky Sall

Reçu par le chef de l’Etat ce vendredi, le Pr Daouda Ndiaye n’est pas venu les mains vides. Le directeur du CIGASS est venu présenter ces distinctions obtenues à l’international. Il s’agit notamment des prix de l'Académie française de pharmacie et de la société savante américaine de Médecine tropicale et d’Hygiène, qui ont récompensé ses recherches dans le domaine de la santé. Reconnaissant, le professeur Daouda Ndiaye a remercié le président Macky Sall pour son soutien et son accompagnement.