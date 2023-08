Le PUMA et le PNUD en parfaite synergie

Le programme PUMA et le PNUD ont organisé un atelier diagnostic et d’évaluation des besoins des cibles du projet de renforcement de la sécurité humaine financé par le Japon au niveau de la communes de Karang poste (région de Fatick), de Sadatou ( Tambacounda), Ad é ane (Ziguinchor) , et de Bokidiawé( Matam).