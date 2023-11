Le PUMA remporte Prix Africa Place Marketing Awards 2023

Organisé par la ville de Casablanca à travers Casablanca-évents, ce symposium placé sous le thème « L’identité territoriale : vecteur d’une attractivité résiliente et soutenable », a vu la participation de professionnels, chercheurs, experts, de l’Afrique et de l’international.





Les participants ont échangé durant deux jours (22 et 23 novembre 2023) à travers des panels scientifiques pour sortir de fortes résolutions à l’attractivité territoriale du continent africain.





L’un des moments marquants de ce symposium est la cérémonie d’Africa Place Marketing Awards qui a pour objectif de récompenser les meilleures pratiques du marketing territorial en Afrique.





Africa Place Marketing Awards a pour mission d’identifier les initiatives africaines inspirantes qui répondent aux enjeux et problématiques auxquels sont confrontés les territoires. Les candidats présélectionnés ont présenté leurs territoires devant un jury composé d’experts africains et internationaux (Espagne, Dubai, Maroc, Danemark,…).





Il s’agissait de primer la meilleure expérience des territoires en Afrique notamment sur les stratégies développées pour booster le marketing territorial, la prise en charge des besoins des populations et leur appropriation aux projets, ainsi que les facteurs d’attractivité… La meilleure expérience, d’Africa Place Marketing Awards 2023 a été décernée au PUMA, qui a communiqué sur la thématique « Le PUMA, un instrument de mise en œuvre du pse pour le renforcement de la résilience et de l'attractivité des territoires frontaliers ».