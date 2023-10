Le Sénégal conforte son statut de pays attractif dans l'évènementiel

Le Sénégal s'investit pour créer des conditions favorables pour le développement de son offre MICE. La montée en gamme de son offre pour les Meetings, les Incentives, les Conférences, les Events, s’affirme nettement sur cette destination.

Dakar, capitale événementielle





Grâce à sa notoire stabilité politique et sociale en Afrique, doublée d’une bonne connectivité aérienne, Dakar accueille en permanence de grands événements internationaux sportifs, culturels et d’affaires. Sa situation au porte de l’Afrique sur l’Atlantique lui confère une position de choix, comme l’atteste ces différents évènements :





-La Ligue africaine de Basket-ball (du 5 au 15 mars),





-Le Forum mondial de l’eau (du 21 au 26 mars 2022),





-La 14e édition de la Biennale (du 19 mai au 21 juin 2022),





-La 8e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique (du 24 au 25 octobre),





-Le 66e Congrès de l’Union Internationale des Avocats (UIA) (du 26 au 30 octobre)





-Le Championnat d'Afrique de handball féminin (du 9 au 19 novembre).





-Le défilé de la maison de haute couture,‘’Chanel’’ organisé pour la première fois en Afrique, en décembre 2022





-La 8e édition des prix de la musique africaine, communément appelée "All Africa music Awards" (AFRIMA) en janvier 2023





-La 70ème édition de la conférence régionale de l’Airport Council International (ACI) du 14 au 20 octobre 2023





Destination idéale pour la culture et les arts





Des artistes de renommée internationale tels que Booba, Gims, Davido organisent des spectacles annuellement. Les visiteurs viennent nombreux à la biennale Dak'Art, cette grande exposition d'art contemporain qui s’expose scéniquement tous les deux ans au Palais de Justice.





La Fashion Week de Dakar en décembre prochain se révèle être un événement particulièrement attendu.





Sans oublier le Festival international de Jazz de Saint Louis. Il célébrait sa 31e édition en mai 2023 comme celui de « Gorée, regards sur cours » qui fêtait ses vingt ans en avril 2023.





Dakar abrite, en outre, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026.





Et enfin, la découverte récente du pétrole et du gaz au large du Sénégal crée un intérêt grandissant des hommes d’affaires et des investisseurs pour la destination.





Dans cette perspective, le Sénégal organisait en juillet dernier, le premier Forum International des Investissements consacré à la promotion des opportunités d’affaires du secteur privé.





Vers la création d’un Bureau de Convention à Dakar





La stratégie de développement des politiques de promotion des investissements dans l’évènementiel sera portée et opérationnalisée par un Bureau de Convention, institution qui sert de catalyseurs pour le développement, la gestion et la commercialisation d’une destination dans le secteur mondial MICE.





Implication de l’ensemble de l’écosystème







Le Ministère du Tourisme et des Loisirs comme les principaux protagonistes du secteur (ASPT, AIBD, APIX, SAPCO), les Syndicats professionnels, les Hôteliers, les Agences de voyage sont impliqués dans le processus de la création du Bureau de Convention.





Nouvelles infrastructures





Le pays s’est doté pendant cette décennie de nouvelles infrastructures modernes notamment dans le domaine du transport et de l'événementiel.





Des investissements significatifs dans l’amélioration de ses infrastructures place le Sénégal comme une destination bien adaptée pour le tourisme d’affaires





-Le Train Express Régional (TER) relie Dakar à Diamniadio, une nouvelle ville avec des infrastructures de dernières générations qui permettent d’accueillir des événements sportifs et culturels de grandes envergures.





-La phase 2 du TER en phase de finalisation va relier Dakar à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).





-L’autoroute de l’avenir, longue de 42 km, relie désormais l’aéroport à la plus grande station balnéaire de l’Afrique, Saly Portudal. Le gain de temps entre Dakar et son aéroport s’en trouve particulièrement raccourci.





Le premier BRT 100% électrique au monde





Avec son Bus Rapid Transit ( BRT) dont les essais se poursuivent depuis le mois d'août 2023, le Sénégal aura le premier BRT Électrique en Afrique et le premier BRT 100% électrique au monde.





Le pays dispose, par ailleurs, de grandes infrastructures d’accueil multifonctionnelles:





-Le Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD)





-Parc Des Expositions,





-Le Musée des civilisations noires,





-Le Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose





-Le nouveau stade du Sénégal Me Abdoulaye Wade,





-Le Dakar Arena.





-De grands hôtels d’affaires (Riu Hotels & Resorts, Radisson, Sheraton, Accor etc)





Deux hôtels de prestige, l'hôtel Sheraton, un établissement de 5 étoiles et l'hôtel Aloft, un établissement de 4 étoiles, seront livrés, sur la pointe des Almadies, avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.





Ces nouveaux hôtels représentent le plus grand investissement hôtelier jamais réalisé en Afrique de l'Ouest, avec un coût total de 162 millions de dollars (près de 100 milliards de FCFA).





Également en prélude des JOJ 2026, Le Sénégal rénove le stade Léopold Sédar Senghor, le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique et l’Olympique Club, le site d’équitation de Samba Diéry Diallo afin que ces infrastructures soient aux normes internationales pour les athlètes.