Le Sénégal ouvre de nouvelles voies pour les financements durables

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal a franchi une étape dans la promotion de la durabilité financière en publiant son document-cadre de financements durables, le 6 septembre 2023. Cette initiative vise à ouvrir de nouvelles opportunités de financement à l'échelle internationale, tout en renforçant l'engagement envers les Objectifs de développement durable (ODD).





Ce document de référence servira de base pour mobiliser des financements sur le marché international des capitaux et auprès des bailleurs internationaux. Il offre également des critères d'éligibilité qui seront utiles aux collectivités territoriales et aux entreprises publiques sous la tutelle ministérielle.





L'originalité de cette approche réside dans la combinaison judicieuse de financements fléchés et indexés à la performance. Le Sénégal devient ainsi le premier pays à harmoniser les ressources financières avec les résultats en les alignant sur des cibles de développement durable officielles. Parmi les dix catégories de dépenses éligibles au fléchage des fonds, sept sont axées sur des aspects sociaux, tandis que trois sont liées à des préoccupations environnementales, mettant en évidence l'importance de l'accès aux infrastructures et services de base, notamment l'éducation.





Cette démarche reflète l'engagement novateur du Sénégal en matière de gestion des financements, tout en témoignant de son soutien inébranlable aux ODD. Elle ouvre également la voie à de nouvelles collaborations entre les émetteurs publics et les investisseurs privés pour réaliser ces objectifs mondiaux.





La crédibilité de ce cadre de financement a été renforcée par une revue indépendante effectuée par l'agence de notation Moody's ESG Solutions, qui a attribué la meilleure notation possible en termes d'alignement avec les principes des obligations vertes et sociales, ainsi qu'avec les Principes de durabilité de l'Association internationale des marchés des capitaux (ICMA).





En ce qui concerne les financements indexés à la performance en matière de développement durable, un suivi est en place, avec la publication annuelle d'un rapport d'avancement sur les indicateurs sélectionnés, soumis à la Cour des comptes pour examen. De plus, un rapport d'observation des cibles de performance durable sera publié aux dates prévues lors de l'émission.





Dans la structuration de ce document-cadre, le ministère des Finances et du Budget et Natixis CIB Green & Sustainable Hub ont eu à collaborer.