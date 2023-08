Le Sénégal renforce ses capacités de sécurité maritime avec l'arrivée du patrouilleur « Le WALO »

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a inauguré ce jeudi 3 août le patrouilleur de haute mer « Le WALO » lors d'une cérémonie solennelle à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. Lors de son discours, il a tenu à rendre hommage aux marins disparus dans l'exercice de leurs missions au service de la Nation et a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées.





Le Président Sall a rappelé que « Le WALO » est le premier d'une série de trois patrouilleurs de haute mer 58 S commandés aux chantiers navals PIRIOU. « Il est essentiel en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l’économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l’exploitation de nos ressources gazières et pétrolières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer », a justifié le président de la République.





Le patrouilleur « Le WALO » est décrit comme un navire moderne et multifonctionnel, équipé de missiles antisurface et antiaérien, d'artillerie embarquée, ainsi que de moyens de surveillance et de défense de dernière génération. Il peut effectuer des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer, en collaboration avec d'autres acteurs intervenant en mer pour une meilleure mutualisation des moyens.





Le Président Sall a également annoncé la validation du projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique afin de remplacer les engins de débarquement d'infanterie et de chars en fin de potentiel. «Ce programme qui renforcera considérablement les capacités de soutien en mer et de projection de forces par voie maritime, prouve toute sa pertinence dans nos engagements en opérations intérieures et extérieures. La construction de nouvelles infrastructures portuaires pour augmenter les capacités d’accueil des nouveaux navires reste également parmi nos priorités », dit-il.





La construction de nouvelles infrastructures portuaires pour accueillir les nouveaux navires reste une priorité pour le gouvernement, témoignant de son engagement envers la modernisation et l'efficacité opérationnelle de la Marine nationale.





Dans la tradition de donner le nom des patrouilleurs de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, le Président Sall a souligné que le choix du nom « Le WALO » rend hommage à l'ancien royaume du nord du Sénégal. Il a salué la présence des élus locaux, des autorités administratives, coutumières et des populations originaires de Saint-Louis, de Louga et de Dagana lors de cette cérémonie importante.





Le Président a également mis en avant l'importance accordée à la qualité des ressources humaines des Armées et a encouragé les marins à continuer d'élever leurs compétences au niveau des meilleurs standards opérationnels et techniques.





Pour conclure, le Président Macky Sall a exprimé ses vives félicitations aux membres de la Marine nationale, aux Ministres des Forces armées et à toutes les équipes impliquées dans la construction de « Le WALO ». Il a remercié le groupe PIRIOU, ainsi que les personnels de KERSHIP et MBDA pour leur travail dans ce projet qui fait la fierté des Armées du Sénégal.