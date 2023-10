Le Sénégal s’adapte aux besoins changeants des voyageurs

La Destination déroule sa nouvelle stratégie de promotion axée sur « l’Innovation touristique et la Qualité ».





Dans un monde post-pandémique, ‘’le pays de la Teranga’’ applique d’importantes mesures de résilience et de relance du tourisme.





Dans ce sillage, un important programme de formation sur l’optimisation de l’accueil des clientèles internationales, la qualité de service et la conception de nouveaux circuits touristiques, viennent d’être dispensés aux acteurs locaux du tourisme sénégalais.





La destination Sénégal présentait, en outre, au salon IFTM Top Résa, ses nouveaux produits touristiques haut de gamme:





Nouveaux hôtels ( Riu Hotels & Resorts, Radisson, Sheraton et Aloft)

Nouvelles plages de Saly,



Nouvelles infrastructures d’accueil multifonctionnelles (Parc Des Expositions, Musée des civilisations noires, Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose, stade Abdoulaye Wade, le Dakar Arena etc)





Et sa rassurante situation sanitaire et sécuritaire.





Et bien sûr le Tourisme durable





Sensibilisé à la cause environnementale, le Sénégal s’efforce d’opter une politique de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine naturel d’exception.





Le pays compte sept sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le sanctuaire national des oiseaux du Djoudj, 3ème réserve ornithologique au monde, le Parc National du Delta du Saloum, inscrit au Club des plus belles baies du monde et le Parc National de Niokolo Koba qui constitue la plus grande réserve animalière d’Afrique de l’Ouest.





La nouvelle Académie des Arts, des Sciences et des Métiers de l’Italie décernait au Sénégal, en février 2023, la plus haute reconnaissance académique pour la Protection environnementale et sociale.





Ce prix récompense le Sénégal pour ses nombreux efforts dans la protection et la préservation des réserves et parc naturels.





Le stand du Sénégal à l’IFTM Top Résa accueillait de nombreuses rencontres avec les professionnels du tourisme.





À l'issue des échanges BtoB, l’Agence Sénégalaise de Promotion touristique et ses hôtes notamment l'Office du Tourisme de Marseille, Tui France, Karavel (Promovacances/Fram), l'Office du Tourisme de la Gambie et la Mauritanie, adoptèrent ensemble des plans d’action conjoints de communication.





Les participants de l’IFTM Top Résa purent goûter aux infinies expériences de découverte culturelle et gastronomique de la Destination avec la dégustation de la cuisine sénégalaise et le spectacle culturel présenté au niveau du stand.





Quelle belle occasion de vivre à la Porte de Versailles, la Teranga, une vertu sénégalaise qui incarne l'hospitalité chaleureuse, la générosité et la convivialité.





Sénégal, une destination tendance





Grâce à ces efforts concertés, le Sénégal devient une tendance pour les touristes du monde entier. En 2023, Chanel a organisé ses Métiers d'art annuels à Dakar, s’affichant comme la première marque de luxe européenne à organiser un défilé de mode en Afrique subsaharienne.





Dakar, la capitale Sénégalaise figure dans le palmarès des 50 destinations extraordinaires à explorer. Ce classement est publié annuellement par Time Magazine, l'un des principaux magazines d’information hebdomadaires américains.





Le pays de la Teranga accueille également les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2026), à Dakar, Diamniadio et Saly. Il s’agit du premier événement olympique se tenant sur le continent africain.





Sénégal, terre d’investissement