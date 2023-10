Le Sénégal veut s'appuyer sur le numérique pour accroître la compétitivité de l'économie et créer des richesses

Antoine Ngom, président du groupe de travail portant sur le numérique du CPI

Le Sénégal s’est engagé à faire du numérique un levier essentiel de création de richesses et d’accroissement de la compétitivité de l’économie dans tous ses secteurs, à travers un relèvement qualitatif et quantitatif de l’offre des biens et des services numériques. C'est dans ce cadre que le Président de la République, Macky Sall, a instruit l'Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX SA), qui assure le secrétariat permanent du Conseil présidentiel de l’Investissement (CPI), cadre institutionnel de référence du dialogue public-privé au Sénégal, de relancer le cadre de Dialogue.





"Le CPI est un cadre de dialogue par excellence qui donne la parole au secteur privé. Il se réunit autour de thématiques pour identifier les freins à l'investissement dans un secteur bien déterminé. Une fois identifiées, on les formule et on va les soumettre dans le but de répondre aux problématiques qui sont exposées", explique Abibatou Emmanuelle Thiam, directrice de l’environnement des affaires à APIX.





C'est ainsi qu'une série d'ateliers techniques est entamée par l'Apix. Selon Mme Thiam, quatre thématiques seront abordées par les experts. Notamment "le numérique ; la mise à niveau digital de l’économie sénégalaise ; la concurrence et la régulation ; l'attractivité des territoires où il s'agira de voir comment faciliter l'accès à l'investissement au niveau des régions ; Dakar comme plateforme financière de référence dans la sous-région et en Afrique".





En effet, dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE), le Gouvernement du Sénégal a élaboré la stratégie Sénégal numérique 2025 dont la mise en œuvre, sur la période 2016-2025, a permis de lancer vingt-huit (28) réformes et soixante-neuf (69) projets, pour atteindre l’objectif de 140 000 emplois directs et indirects à l’horizon 2025 et faire contribuer le numérique à hauteur de 10% du PIB.





Même si des performances significatives sont enregistrées, certaines branches de l’économie nationale sont encore d’une fragilité persistante, avec une faible capacité de résilience face aux chocs externes. Ainsi, la transformation et la mise à niveau digitale de l’économie sénégalaise demeure une thématique majeure inscrite dans le cadre du dialogue public-privé, afin d’engager les réformes nécessaires dans ce contexte de formulation du PAP3 du PSE.





Antoine Ngom, président du groupe de travail portant sur le numérique du CPI, estime que l'autorité mesure les enjeux économiques et sociaux du numérique au Sénégal .





"Le futur du Sénégal se construira avec le numérique. L'heure est à l'accélération de la transition numérique. Nous voulons être leader dans les années à venir dans le domaine du numérique qui est un véritable catalyseur pour l'ensemble des secteurs. C'est aussi un instrument qui va nous permettre de relever les principaux défis qui se posent au Sénégal notamment en matière d'emploi des jeunes et des femmes", a soutenu M. Ngom.