Le SYNPICS condamne la coupure du signal de Walf TV

Le Bureau exécutif national du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) condamne fermement la coupure du signal de Walf TV constatée sur le réseau TNT.





"Comme toutes les chaînes de télévision du pays, Walf TV est en droit de tenir un plateau spécial sur la situation politico-institutionnelle du pays, marquée par la suspension du processus électoral décidée par le président de la République samedi. Cette coupure du signal est d’autant plus alarmante qu’elle survient sans les procédures de « mise en demeure » prévues par la loi portant Code de la presse et sans qu’aucun grief objectif ne soit opposé aux dirigeants de la télévision. Elle n’est pas non plus le fait de l’autorité administrative habilitée", dénonce le SYNPICS.





Il en appelle au sens de la responsabilité de l’organe de régulation et invite les médias à une couverture professionnelle de l’actualité politico-institutionnelle.