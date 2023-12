Léona Niassène : les héritiers du défunt khalife, les voitures et les 60 millions

P. M. Padane, gérant de parc automobile sur la Vdn à Dakar, a été déféré par la Division des investigations criminelles (Dic) pour abus de confiance et escroquerie. Tout est parti de la plainte déposée par les héritiers du défunt Khalife général de la famille de Léona Niassène, feu Cheikh Ibrahima Niass, rapporte L’Observateur.



« M. Niass et ses frères avaient décidé d’investir une partie de leurs fonds hérités de leur défunt père dans des activités lucratives », poursuit le journal. Celui-ci renseigne que leur disciple a saisi cette occasion pour leur proposer un partenariat dans la location et la vente de véhicules, leur faisant miroiter des gains mirobolants.

Convaincus, les plaignants lui versent 71 millions de francs Cfa. Mais depuis 2018, accusent-ils, repris par L’Obs, leur partenaire et disciple ne leur a versé que 6 millions avant de leur faire part d’une faillite du business. Or, il « leur avait annoncé avoir acheté un lot de six voitures sans jamais montrer de factures » puis déclaré l’achat de « quatre terrains à 14 millions » dans la zone de Tivaouane Peulh.



« Il nous a emmené visiter le site en nous présentant un nommé Seye comme étant le propriétaire. Plus tard, nous avons appris que Seye n’était pas le propriétaire », enfonce l’accusation. Celle-ci ajoute que le mis en cause leur a aussi vendu un hectare dans la localité de Kissane à 8,5 millions. Face aux enquêteurs, le mis en cause a avoué avoir vendu les véhicules et dépensé l’argent pour ses besoins personnels.