Les Ambassadeurs de l’UE reçus par le fonds Force Covid-19, jeudi prochain

Dans le cadre des réunions de coordination des ambassadeurs de l’UE, Son Excellence Irène Mignasson et sa délégation ont été reçues par le président du comité de suivi du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, en présence des présidents de commission et du porte-parole dudit comité, le vendredi 12 juin 2020 à la salle de conférence de la maison militaire.A l’issue des échanges entre les deux délégations, il a été retenu, une rencontre entre le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations Force Covid-19 et l’ensemble des Ambassadeurs de l’UE, le jeudi 25 juin 2020, à 9 h au 10e étage du Building administratif Président Mamadou Dia. Cette rencontre, renseigne un communiqué du Fonds Force Covid-19, sera élargie au comité exécutif (Comex) du groupe de concertation des partenaires au développement du Sénégal.Elle portera, entre autres points, sur les actions du comité de suivi « Force Covid-19 », et les appuis de la Team Europe à la réponse à l’épidémie au Sénégal.