Les ASP annoncent une grève lundi prochain

Face au mutisme de leurs autorités sur leurs doléances, les agents de sécurité et de proximité (ASP) ont décidé d'élever la voix pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail et les arriérés de salaire dus. Pour se faire entendre, ils vont observer une grève de 72 heures à partir de lundi prochain, pour réclamer le paiement de leurs salaires ainsi que le départ de leur directeur général qui, à leurs yeux, est incompétent.







Sous le couvert de l'anonymat, l'un d'eux s'est confié au micro de RFM. « On a décidé d'observer une grève de 72 heures à partir de lundi 29 janvier pour non seulement réclamer le paiement de nos salaires, mais aussi exiger le départ du directeur général Mamadou Salif Sow qui est incapable de diriger cette agence. Nous demandons au président Macky Sall de mettre fin à ses fonctions à la tête de la direction, parce qu'il est incapable. Depuis qu'il est là, rien ne marche. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos salaires et ce n'est pas normal, étant des pères et mères de famille. Nous sommes fatigués et nous ne voulons plus de lui à la tête de l'agence».