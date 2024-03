[8 mars ] Les femmes montent en puissance dans la sécurité privée





Les femmes bousculent les hommes dans tous les métiers depuis des décennies. Les données l’illustrent amplement. La part des femmes sur le marché du travail est de 45, 15 % contre 54, 85 % pour les hommes. Leur effectif dans la sécurité privée est sur une courbe ascendante.









Les femmes sont dans tous les métiers y compris dans les domaines où elles exposent leur intégrité physique. Leur pourcentage dans la sécurité privée est de 20 %. Cette proportion pourrait bondir parce que la sécurité se féminise de plus en plus.





L’essor des femmes dans le marché du travail





La mixité au travail croît peu à peu depuis 35 ans. Une étude de la Banque mondiale démontre d’ailleurs que les hommes participent plus au marché du travail que les femmes. Seulement les disparités de pourcentage ne sont pas entièrement en défaveur de la gent féminine. Elles représentent 45,15% contre 54,85% pour les hommes. Il est noté une augmentation du nombre de femmes dans les métiers traditionnellement dominés par des hommes. La féminisation du personnel s’accélère au sein des entreprises privées.









Une place pour les femmes, dans le secteur de la sécurité privée.





La structure des entreprises de sécurité privée est essentiellement axée sur la demande. Les services proposés quant à eux, sont adaptés en permanence pour répondre à l’évolution des besoins. D’ailleurs, jusqu’au milieu des années 2000, les États étaient encore les principaux clients du secteur de la sécurité privée. Cependant, une diversification de la clientèle englobe dorénavant les acteurs du secteur privé notamment les petites entreprises locales, les entreprises multinationales, les établissements bancaires, les organisations internationales telles que les Nations Unies ou l’Union Européenne, les organisations humanitaires, les missions diplomatiques mais encore, les clients individuels.









La surveillance, la prévention et l’alerte constituent les principales tâches. La sécurité privée repose essentiellement sur l’acquisition d’une certaines connaissances techniques et théoriques, sur la capacité à évaluer une situation, sur des techniques verbales et postures adéquates à adopter en cas de situations conflictuelles, sur la maîtrise du stress, entres autres compétences que le personnel se doit d’acquérir. Ces compétences peuvent bien être développées par des hommes mais aussi par des femmes. Elles sont employées comme agent de sécurité, responsable de sites, agents de prévention et de surveillance, et même dans des postes de direction.





La gent féminine détient ainsi beaucoup de compétences qui sont très spécifiques dans ce domaine. Souvent reconnues pour leurs capacités à communiquer et à résoudre les conflits de manière spécifique, les femmes de par leur présence, elles contribuent aussi à apaiser les tensions dans certaines situations mais encore à établir un climat de confiance avec le public.





Toutefois, il reste encore des défis à relever pour les femmes dans ce domaine. Car parfois elles doivent faire face à des préjugés liés au genre qui peuvent affecter leur ascension professionnelle.









« La sécurité privée n'était non pas un choix pour moi, mais plutôt une option »





Agent de prévention et de surveillance au VFS Global, la dame Sène est une employée dans une entreprise de sécurité privée au Sénégal, SPS Sécurité notamment. Cette entreprise située à Hannes Marinas est spécialisée dans la protection rapprochée, dans l’audit de sécurité, de même que la gestion de missions confidentielles.





« J’ai suivi une formation en hôtellerie pour une période de trois ans. Seulement, je ne voulais pas trop me complaire dans le chômage. J’ai déposé des demandes d’emploi un peu partout, l’option qui me paraissait plus tentante était la sécurité privée. De ce fait, mon intégration à SPS Sécurité s’est faite sans hésitation, quand ils ont répondu à ma candidature. Après le recensement de la paperasse, j’ai été formée, puis mise en relation avec un de leurs partenaires. Et, c’est comme ça que j’ai atterri ici, au VFS Global services », raconte la dame.





Lorsqu’on est une femme, notre interlocutrice, conseille de cultiver l’habilité et le courage et surtout supporter la rigueur des horaires de travail. A l’occasion de la célébration de la journée du 8 mars, elle transmet quelques conseils aux femmes : « Croyez en vous et travaillez, car tous les métiers se valent. Le plus important c’est de gagner son dû à la sueur de son front ».