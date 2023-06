Les incroyables chiffres des litiges fonciers au Sénégal

Les différends liés au foncier représentent 90% des conflits au Sénégal. «Une véritable bombe à retardement», selon L’Observateur, qui donne ce chiffre. Le journal rapporte que rien qu’en 2023, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) a enregistré 3498 plaintes.



Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), Benoît Sambou, révèle que ces «conflits opposent l’État du Sénégal, à travers ses démembrements, et les populations, mais aussi les communes, qui ont un souci d’extension de leur territoire, et les populations ou des privés qui, souvent, après avoir consenti des investissements, voient leurs biens détruits par la loi parce qu’ils ne sont pas détenteurs de titres».



Sur ces 3498 plaintes enregistrées cette année, 1230 ont été «solutionnées» «dans le cadre de la prévention», selon le directeur de la DSCOS, le colonel Papa Saboury Ndiaye.