Les lois sur le cannabis CBD en Europe

La légalité du Cannabis est une question sensible dans de nombreux pays. Sa culture, sa distribution et son utilisation étant pénalisées par les lois compétentes, c'est parce que cette plante peut non seulement être utilisée à des fins médicinales, mais aussi à des fins récréatives, grâce à la psychoactivité qui l'accompagne produit par le THC.





Il est bon de rappeler que depuis le 24 janvier 2022, même les fleurs de CBD sont légales en France et que l’Europe a reconnu le CBD comme bénéfique depuis plusieurs années déjà.





Le CBD n’est pas comme le THC!





En revanche, si l'on isole le CBD du cannabis, comment les lois et réglementations imposées par les différents instituts dédiés à la régulation alimentaire et médicamenteuse, l'affectent-ils?





À la suite de la grande consommation de drogues dans les années 1960, l'ONU a conclu un accord dans lequel 53 pays ont convenu d'établir la limitation de l'utilisation des médicaments psychotropes, à des fins médicales et scientifiques uniquement.





Aujourd'hui, 176 pays font partie de cet accord. Dans ce traité appelé Convention de Vienne 1971, l'usage récréatif de toutes, les drogues qui affectent l'esprit, est interdit, y compris bien sûr la consommation de cannabis dans toute présentation. Cependant, ils précisent que le composé qui est interdit est le tétrahydrocannabinol, à l'exclusion du cannabidiol.





Pour cette raison, beaucoup croiront qu'ils peuvent consommer tout le CBD qu'ils veulent sans aucune restriction, mais ce n'est pas le cas, car avoir un CBD 100% sans THC n'est pas encore possible. Chaque pays de l'Union européenne a ses différents pourcentages maximaux établis de THC (max. 0.2%) qu'il peut avoir attaché au CBD.





La nouvelle décision de justice du 24 janvier 2022 en France





Depuis le début de l’année 2022, le gouvernement français a levé l’interdiction de commercialisation des fleurs de CBD sur le territoire.





Les utilisateurs français peuvent donc à nouveau acheter leurs fleurs de cannabis CBD en ligne de façon 100% légale et sûre!





Mais, qu'en est-il dans certains autres pays d’Europe?





La situation juridique du CBD en Espagne





En Espagne, il n'y a pas de loi spécifique qui réglemente sa production ou sa consommation, de sorte que les questions relatives à cette substance sont soumises à l'interprétation de la jurisprudence nationale et internationale et des conventions internationales.





De plus, il ne peut pas encore être commercialisé pour la consommation humaine en Espagne, car il n'est pas classé par l'Agence des médicaments ( AEMPS ), pour une consommation à des fins médicales, ni par l'Agence de sécurité alimentaire ( AESAN ), pour son apport en complément alimentaire.





L'Autriche et le CBD





En Autriche, les fleurs de cannabis et les extraits de CBD peuvent être vendus légalement, mais pas comme complément alimentaire ou médicament et la teneur maximale autorisée est de 0.3% de THC.





Que se passe-t-il au nord de l’UE?





Le CBD au Danemark





Au Danemark, le CBD dérivé du cannabis est légal, cependant il existe des mesures contrôlées avec des prescriptions médicales. La loi danoise interdit la culture, la transformation, la vente et la distribution de marijuana. Néanmoins, récemment, toutes les plantes à des fins médicales sont devenues légales pour un projet pilote de 4 ans.





Le CBD en Suède





Actuellement en Suède, il n'y a pas de lois spécifiques sur le CBD, mais l'agence médicale travaille à le classer comme médicament. En vertu de la législation européenne, les produits CBD ne peuvent pas contenir plus de 0.2% de THC et cela s'applique également à la Suède.





Toutefois, une récente décision de justice a précisé que, si le chanvre est exclu de la définition du cannabis et n'est pas considéré comme une drogue, le CBD contenant du THC ne répond pas à cette exception et est considéré comme tel.





L'arrivée des produits au CBD (cannabidiol) ces dernières années en France et dans toute l'Europe a suscité quelques polémiques sur l'origine cannabique de cette molécule.





Cependant, de nos jours, ce cannabinoïde est légalement disponible et de plus en plus répandu. Cette démocratisation a provoqué plusieurs changements plus ou moins positifs pour les consommateurs. Par exemple, la baisse des prix des articles CBD en France.





Le cannabis légal (CBD) est consommé principalement pour ses bienfaits. Par conséquent, sa qualité doit être bonne. C'est pourquoi il est important, avant tout achat, de justifier le rapport qualité/prix.





En effet, si le prix au gramme d'un type de produit (huile, fleurs, résine, liquide…) peut faire pencher la balance pour un consommateur de CBD, il ne doit pas se baser uniquement sur ce critère. Il serait dommage de perdre les bienfaits de la consommation de CBD.





Or, l'apport de substances douteuses ajoutées lors de la fabrication d'un article au CBD bon marché est nocif pour la santé!





Origine du CBD





Comme toutes les plantes, le cannabis contient des composés plus ou moins spécifiques. Parmi ces substances, certaines sont plus recherchées que d'autres par les consommateurs de chanvre:





• Les cannabinoïdes et notamment le fameux THC (tétrahydrocannabinol). Il est très populaire auprès des fumeurs de marijuana à la recherche d'un high cérébral et/ou corporel. Mais aussi le CBD (cannabidiol), de plus en plus prisé pour ses effets relaxants et calmants.

• Les terpènes, appréciés principalement pour les propriétés organoleptiques qu'ils apportent au cannabis (saveur et odeur).

• Flavonoïdes qui interagissent avec d'autres molécules. Ils optimisent ainsi « l'effet entourage », aussi appelé « synergie végétale ».





Tous ces composés sont synthétisés par les trichomes (glandes à résine) des parties aériennes de la plante de chanvre. De plus, ils sont surtout concentrés dans les inflorescences (fleurs de cannabis).