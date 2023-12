Les Mamelles Jaboot : 12 agents arrêtés après le vol de 104 millions F CFA

Un carnage financier a été décelé aux Mamelles Jaboot. Douze agents de cette entreprise ont été arrêtés par les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao, suite à un détournement de 104 millions de francs CFA, selon des informations exclusives de Seneweb. Ils ont été déférés vendredi dernier au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.





Le limier en chef du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao et ses hommes ont démantelé une grosse mafia aux Mamelles Jaboot.





Des employés de cette société située à Sicap-Mbao détournaient des produits qu'ils bazardaient dans le marché. L'affaire s'est ébruitée lorsque le directeur général a été informé que des produits de la société sont en train d'être détournés frauduleusement par ses employés. Le patron de cette grande société industrielle du secteur de l'agrobusiness au Sénégal a mené une enquête interne. Et c'est pour constater un trou de 104 millions F CFA. Il dépose alors une plainte sur la table du procureur de la République pour vol, abus de confiance et recel à l'encontre des nommés P. D., J. B., J. T., B. B. et X. Le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye transmet le dossier au chef de service du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour enquêter et procéder à l'arrestation de toutes personnes impliquées.





C'est ainsi que les hommes du commissaire Ousmane Diop ont entendu l'auteur de la plainte. Le PDG des Mamelles Jaboot a évalué les pertes à 104 millions F CFA. Pour lui, ses employés incriminés ont coupé 197 bons de transfert de produits finis pour brouiller les pistes.





Les aveux sur procès-verbal





L'enquête policière a permis de mettre la main sur 12 agents. J. T., B. B., G. M., M. G., E. D., L. I. N., J. C., M. D., M. T., N. S., O. S. et S. N., ont fini par avouer les faits. "M. G. reconnait les faits en déclarant qu'il a effectivement déchiré des factures dans ses carnets de facturation, ceci, après avoir commis des erreurs dans les factures concernées. Par contre, les nommés J. T., B. B., J. B. et P. D. sont à l'origine des manquants des produits finis, de connivence avec les commerciaux. Ils ont réussi à faire sortir des produits depuis un bon moment en les vendant dans le circuit normal de la société et se sont partagé les gains issus de ce deal", confient des sources de Seneweb proches du parquet.





Interrogé à nouveau, J. T. a finalement reconnu son implication dans cette soustraction frauduleuse constatée au sein des Mamelles Jaboot, entre janvier et septembre 2023. Il précise qu'il a eu à déchirer plusieurs bons de transfèrement de produits finis au lieu de les transmettre au service commercial, sciemment, pour échapper au contrôle effectué par le service sur les produits.





J. T. appelait les commerciaux sur le terrain pour leur proposer ces produits. Comment ? En les défalquant sur les marchandises vendues et en retour, ils se partageaient les gains obtenus indument avec les autres magasiniers, notamment les nommés J. T., B. B., J. B. et P. D., sans oublier la part du commercial concerné qui est au courant du circuit emprunté par ces produits pour ne pas dire qu'il était impliqué dans cette soustraction frauduleuse.





De plus, J. T. a confié que tous les magasiniers étaient au courant de ce trafic, de même que les commerciaux E.D., I. N., J. C., M. D. M. T., N. S., O. S. et S. N.