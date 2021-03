Les nervis du pouvoir se pavanent avec des véhicules du ministère de l’éducation nationale

Des nervis qui se réclament ouvertement du pouvoir, sèment la terreur depuis ce matin dans les rues de Dakar. Armés de gourdins et d’armes blanches et escortés par les forces de sécurité, les « Fox River » ou « Marron du feu », qui rappellent les « calots bleus » de Wade, interpellent et passent à tabac des manifestants sous le regard complice des forces de sécurité.





Pire encore, cette milice du pouvoir se pavanent dans les rues de Dakar avec des véhicules de l’administration publique. Comme vous pouvez le constater sur cette photo ci-après, ils sont à bord de véhicules du ministère de l’éducation nationale.







Une situation qui réchauffe le débat sur l’utilisation des symboles et moyens de l’Etat à des fins purement politiciennes. Mais aussi, celui des milices à la solde de l’Etat, qui sont souvent instigatrices d’une escalade de la violence comme ce fut le cas de l’affaire Ndiaga Diouf en 2011.