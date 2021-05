Les Parlementaires s’approprient le Plan Stratégique : AIBD Hub aérien 2021 – 2025

Le Directeur Général d’AIBD SA Monsieur Doudou KA et son Top management ont reçu la Commission des Affaires Economiques et sociales de l’Assemblée Nationale du Sénégal dirigée par l’Honorable député Ibrahima Abou Nguet , ce lundi 10 mai , à son siège à Diass.







Cette rencontre qui entre dans le cadre de la vulgarisation du Plan Stratégique AIBD : Hub Aérien et Touristique 2021-2025 a pour objectif de présenter les orientations pour la consolidation du hub aérien sous régional, fondées sur 4 piliers essentiels, notamment :





- La génération de trafic, avec le renforcement de l’autorité de l’aviation civile et l’accompagnement de la compagnie Air Sénégal

- l’expérience-voyageur et un service digitalisé

- L’accès et la connectivité pour connecter AIBD aux grands centres économiques

- La diversification et le rayonnement de la plateforme aéroportuaire par la génération de revenus extra-aéronautiques grâce à l’Aéroville (hôtels, centres commerciaux et de loisirs, centre d’affaires, etc.)





Les échanges ont également porté sur la stratégie de financement du plan de mise en œuvre du hub aérien ainsi que les réformes à entreprendre en vue d’assurer une meilleure compétitivité du secteur des transports aériens et du tourisme.





Le financement de cet ambitieux programme se fera à travers plusieurs mécanismes dont la RDIA (Redevance de Développement des Infrastructures Aéroportuaires), le BCI (Budget Consolidé d’Investissement), les revenus de concession et des lignes de crédit revolving adossées aux ressources du guichet unique (Fonds de Développement des Infrastructures Aéroportuaires, Fonds de Développement du Hub Aérien et Touristique) et des contrats de partenariat public-privé (PPP).





L’Assemblée Nationale, deuxième institution du pays, s’est félicitée de cette rencontre riche en informations et invite les autres structures de l’Etat à impliquer davantage les institutions pour une meilleure appropriation des projets innovants.





Pour rappel, conformément au PSE, la volonté du Chef de l’Etat est de faire du Sénégal un hub aérien et touristique régional qui vise à faire du pays une destination de référence et à accroître le potentiel économique du pays.