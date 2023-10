Les personnes qui bégaient défavorisées lors des entretiens d'embauche: Plaidoyer pour une inclusion socio-professionnelle

Le bégaiement est un trouble de la communication caractérisé par des interruptions involontaires dans la fluidité du discours. Cela entraîne des difficultés dans l'expression verbale. Les personnes vivant avec un tel trouble peuvent éprouver des défis dans leurs communications quotidiennes. D’ailleurs, c’est pour cette raison que le bégaiement est considéré comme un handicap vocal. Il est essentiel de sensibiliser et de soutenir ces individus pour favoriser leur inclusion et leur épanouissement au sein de la société.





Victimes de stigmatisations





En effet, selon Mouhamadou Bachirou Dieng, logisticien de formation, Ambassadeur de l'association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal, la personne qui est atteinte de bégaiement est généralement considérée comme étant en situation de handicap vocal et pire, fait souvent l’objet de stigmatisation. Au Sénégal, environ 160.000 personnes sont atteintes de bégaiement. "Il est crucial que les autorités mettent en place des politiques inclusives et des initiatives visant à éliminer la stigmatisation », a préconisé Mouhamadou Bachirou Dieng. En effet, explique, l’ambassadeur et auteur d'un livre autobiographique intitulé " le parcours d'un handicapé vocal à l'assaut des mouvements syndicaux », le handicap vocal notamment le bégaiement, est souvent associé à des stigmatisations. « Nous faisons face à des préjugés et à des discriminations y compris dans le milieu éducatif. Certains enseignants peuvent malheureusement manquer de sensibilisation et compréhension ,ce qui peut conduire à des attitudes négatives telles que l'hésitation à interroger les enfants ou à les exclure de certaines activités. Il est primordial d'éduquer et de sensibiliser les éducateurs, la création d'un environnement bienveillant et compréhensif où la diversité est valorisée et respectée. Il faut lutter contre la stigmatisation ,en encourageant la communication ouverte , l'inclusion et la sensibilisation ,nous pouvons contribuer à réduire les préjugés et à favoriser une société plus égalitaire pour tous , indépendamment des obstacles de communication », a plaidé M. Dieng.





Problématique de l’emploi