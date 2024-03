Les premiers mots de Mame Ndiaye Savon après son audition

A peine revenue de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité, Mame Ndiaye Savon reprend de plus belle ses activités.







Dans un live sur son réseau favori, Tik Tok, elle dit avoir été entendue par les hommes de tenue et avoir reçu des avertissements. « Désormais, au moindre dérapage verbal, je serai déférée c’est ce qu’on m’a dit aujourd’hui à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité. De ce fait, je mets fin à mon différend avec Mami Cobra et demande pardon à tous les Sénégalais. Désormais je vais juste me concentrer sur mon commerce », révèle la tonitruante jeune dame sur TikTok.





Pour rappel, elle a été convoquée ce jeudi 28 mars 2024 pour outrage public. Son protagoniste Mami Cobra, quant à elle, ne s’y est pas encore présentée.