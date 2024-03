Les travailleurs de Chocosen réclament quatre (4) ans de salaire à la Banque Régionale des Marchés (BRM)

La désolation et la consternation qui se lisent sur les visages des travailleurs de Chocosen. Ayant passé près de 4 ans sans percevoir leur salaire, les agents de l’industrie de fabrique et distribution de chocolat et confiserie au Sénégal ont tenu une réunion afin de trouver les voies et moyens pour recevoir leur dû de manière légale. Cependant, ils ont été expulsés des lieux par la police. Une situation intolérable et insoutenable qui ne peut plus durer, selon Cheikh Ahmedou Dia. Celui-ci fait l’historique de leur problème avec la Banque Régionale des Marchés (BRM).



« Aujourd’hui encore, la BRM a envoyé la police dans notre lieu de travail pour nous expulser. Mais cet état de fait ne peut pas nous empêcher de réclamer les arriérés de salaires qu'elle nous doit », dit le délégué avec une voix tremblante.



En arrêt depuis l’annonce du Covid-19 dans le pays, ils demandent à la Justice de prendre une décision soit pour liquider Chocosen ou bien d'amener un autre preneur, parce que la situation est plus que grave



« Suite au cas de décès, l’acharnement sur le personnel, les retraités, les travailleurs sont au bout de leurs forces et exigent seulement que la banque actionnaire de plus de 80% nous paie ce qu’elle nous doit. Si elle ne veut plus de nous, la BRM n’a qu'à nous licencier. Qu’elle adresse à tout le personnel une note de service lui expliquant qu'on a été licenciés, et puis payer les droits. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment, on ne nous verra plus dans les locaux de Chocosen », déclare-t-il avec un air désemparé.



Source du problème



Cette situation inconcevable perdure depuis 2020. Le porte-parole des travailleurs de Chocosen Cheikh A. Dia dénonce des cas de détournement qui ont conduit au pillage et à la fermeture de l’entreprise Agro-alimentaire.



« Il y a eu des détournements qui ont été perpétrés ici en 2020 par des gens qu'on connaît. Il y a eu des vols sur des produits semi-finis, finis, notamment l'arachide, et de la matière première. D’ailleurs, c’est ce qui est en partie la cause de tous nos malheurs. Parce qu’explique-t-il « tous les montants détournés, si on les réunit, ça pouvait honorer largement les arriérés de salaire. Nous l’avons signalé à la banque par écrit. Nous avons saisi le syndicat, mais personne n'a réagi », regrette le quarantenaire.



Au secours



Dans l’impossibilité de dialoguer avec la Banque Régionale des Marchés et ce après de multiples tentatives le délégué monte au créneau. Entouré d’une partie du personnel déboussolé, regard vide, devant le portail de leur maison « Chocosen » sous le soleil avec la poussière et la pollution sonore, M. Dia tire la sonnette d’alarme et appelle à l’aide.



« On sollicite l'aide de toute bonne volonté, les autorités étatiques, les ministères concernés. On exhorte la banque centrale à intervenir auprès de BRM, afin qu’on puisse percevoir nos salaires et arriérés. Nous avons déposé notre dossier au niveau du tribunal et suivons de près cette affaire. D’ailleurs nous invitons la BRM et la justice de prendre une décision.



Soit elle liquide la maison ou bien elle fait venir un repreneur dans le plus bref délai pour que ce problème financier soit derrière nous. Que la banque paye les arriérés parce que les gens sont fatigués. On a eu des agents qui ont malheureusement perdu la vie alors qu’on les paye leurs salaires et indemnités afin que les familles puissent faire leurs deuils. Nous avons plus que marre de cette situation catastrophique », lance le père de famille.