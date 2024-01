Les travaux d’assainissement lancés en février à Grand-Médine, Unité 19 des Parcelles Assainies… : Mamadou Mamour Diallo prend date avec les populations

La localité de Grand-Médine s’est déjà réveillée à 11 heures. Les femmes, les personnes âgées et les jeunes sont là debout au point bas traversé par les grilles avaloires. Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo vient d’arriver avec une délégation composée d’ingénieurs. L’équipe est à l’écoute des populations. Comme dans nos traditions, le Directeur Général serre la main des femmes, des hommes, et des jeunes qui se sont investis depuis une décennie pour les uns et une quarantaine d’années pour les autres pour l’amélioration du cadre de vie. L’assainissement fédère les énergies. Il libère aussi la parole lorsque les solutions sont à portée de main. « Les eaux de l’Unité 19 convergent vers nos points bas. Nous avons des maisons et des mosquées qui sont souvent inondées. Aujourd’hui, nous avons confiance qu’avec votre venue, des solutions seront trouvées », a ouvert avec sagesse El Hadj Bocar Guissé. Une dame du nom Ndèye Diop décrit un décor habituel de ce coin des Parcelles Assainies notamment à Grand Médine. Malgré les efforts consentis, les ménages font face parfois à des reflux et à des inondations à cause de leur position géographique. « Depuis 24 ans, nous connaissons des inondations et le reflux d’eaux usées. Nous croyons que cette fois-ci, nous verrons la différence. Des solutions seront trouvées », croit fermement Ndèye Diop. Ici, il n’y a plus de place au doute pour certains qui connaissent le pragmatisme du Directeur Général qui a reçu des instructions du Premier Ministre, Monsieur Amadou Ba. « Lorsque le premier Ministre, Amadou Ba a informé le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo des problèmes d’assainissement, il avait voulu venir le lundi. C’est après que nous sommes convenus de faire la visite le mercredi. Monsieur Mamadou Mamour Diallo est un « Bay Fall » du Président de la République, Son Excellence, Macky Sall et du premier Ministre, Amadou Ba. Comme en 2017, monsieur Amadou Ba était intervenu pour régler les problèmes d’assainissement, en 2024, les problèmes seront résolus. Par contre, on peut s’interroger sur la date de démarrage des travaux », a rassuré Fallou Ndiaye.





Des travaux lancés en février





Les discours s’enchaînent et se terminent par une note d’espoir. C’est à juste raison. Le bout du tunnel est si proche. En février 2024, le compte à rebours sera enclenché et au bout de 3 mois, tous verront le bout du tunnel. Une bonne partie des problèmes sera évacuée par des ouvrages qui y seront érigés. « Nous avons reçu des instructions du premier Ministre, monsieur Amadou Ba. Nous sommes venus recueillir les préoccupations des populations parce que nous mettons en avant l’approche inclusive. La commune des Parcelles Assainies est une commune importante en termes de population. Chaque année, nous avons 2, 5 milliards de F CFA dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Décennal de lutte contre les inondations (PDLI). Une partie sera réservée à la prise en charge des problèmes que vous venez d’exposer. J’instruis mes services à lancer les travaux courant février », a annoncé le Directeur Général de l’ONAS qui a magnifié les relations solides et sincères que Monsieur Fallou Ndiaye entretient avec le chef du Gouvernement Amadou Ba. Les travaux dureront trois mois. Comme ailleurs, aux Parcelles Assainies, un nouveau jour se lèvera. En 2023, les riverains des points bas des Unités 7, 15 n’ont pas déménagé après les pluies. Tout coule après les précipitations au grand bonheur des anciennes victimes des inondations. « En 2023, les points noirs des Unités 7 et 15 des Parcelles Assainies ont été épargnés par les inondations grâce aux travaux que nous avons entrepris. Nous croyons qu’il sera de même pour Grand Médine et Unité 19 », s’est engagé le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.





Parcelles Assainies, Pikine, Maristes… en ligne de mire