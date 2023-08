Libération de Juan Branco : Les avocats sénégalais s'offusquent et exigent la libération immédiate de Me Babacar Ndiaye

C'est une injustice, voire un déshonneur et un manque de respect total vis-à-vis des avocats sénégalais». Telle est la première réaction du pôle des avocats de Me Babacar Ndiaye, après la libération de l'avocat français Juan Branco.





«Notre confrère Babacar Ndiaye est un avocat qui est privé de liberté et qui est injustement détenu dans la cave avec sa robe, parce qu'on l'a arrêté dans l'exercice de sa fonction. Ce qui nous choque le plus, c'est de voir l'auteur principal, la principale personne concernée, Juan Branco, qui vient d'être libéré et placé de façon extraordinaire sous contrôle judiciaire pour des faits et charges aussi graves. De qui se moque-t-on ? C'est une atteinte à la dignité humaine et à la profession d'avocat. C'est catastrophique et scandaleux. Le procureur a complètement violé la loi», selon Maître Ndèye Fatou Touré sur RFM.





Arrêté vendredi dernier par la Sûreté urbaine sur instruction du procureur général, Me Babacar Ndiaye est déféré ce matin au parquet au moment où Me Juan Branco bénéficie d'une liberté provisoire.









L'avocat sénégalais est suspecté d'avoir participé à l'évasion de son collègue franco-espagnol. Il est poursuivi pour recel de malfaiteur.