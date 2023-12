Liberté 6 extension : une bande d’agresseurs démantelée

Une bande d’agresseurs a été alpaguée par les gendarmes de la Brigade territoriale de Dakar ville (Thionk).



Tout est parti de l’interpellation d’un malfaiteur en possession d’un couteau, lors d’une opération de sécurisation dans la nuit du 12 au 13 décembre, sur les deux voies de Liberté 6 Extension, narre Libération.



Le journal souligne que le mis en cause a été identifié comme étant Zé, âgé de 18 ans, se disant marchand ambulant demeurant à Grand-Dakar. Mais, il faisait partie d’une bande d’agresseurs.



Ses complices, qui avaient réussi à prendre la fuite, emportant un sac qui contiendrait 300 000 F CFA et un téléphone portable, seront arrêtés à leur tour. Il s’agit d’Issa Tandjigora (21 ans), se disant commerçant, et Mohamed Diallo, 20 ans, présenté comme coiffeur.



Les pandores ont découvert sur eux un téléphone portable volé et une matraque électrique. Le trio a été déféré pour vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et association de malfaiteurs.