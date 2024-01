Liberté 6 : une rocambolesque affaire de séquestration

B. A. Diallo, un présumé agresseur qui rodait aux alentours de Liberté 6, a été déféré suite à son arrestation par les éléments du commissaire El Hadj Aly Sow de Dieuppeul pour vols multiples en réunion avec usage d’arme blanche. D’après L’AS, le mis en cause est également poursuivi pour séquestration et détournement de mineure.



« Une jeune fille de 14 ans a été enlevée et séquestrée pendant une semaine par l’agresseur », relate le journal. Celui-ci rapporte qu’une enquête a été ouverte suite au signalement du frère de la mineure de la disparition de sa sœur, B. B. avant de préciser que le ravisseur sera alpagué « après d’intenses investigations ».



L’AS indique que face aux enquêteurs la victime a tenté d’innocenter son bourreau, arguant qu’elle se trouvait aux Almadies avec ses copines. Sous le feu roulant des questions, elle finira par avouer que l’agresseur l’a conduite à bord de sa moto à la zone de captage où elle est restée dans sa chambre.



« Il me donnait à manger et de l’argent. Mais, nous n’avons pas eu de relation sexuelle », a-t-elle dit. Les résultats de l’examen gynécologique sont attendus.