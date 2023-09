Librairie Papèterie Daradji : un trou de 850 millions détecté, le gérant arrêté

M. Talla, le gérant depuis 2022 de la Librairie Papèterie Daradji (Lpd), séjourne en prison depuis mercredi dernier pour abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de banque et de commerce. Selon Le Soleil, qui donne l'information, le montant en cause est estimé à 850 millions de francs Cfa.





Le pot aux roses a été découvert lorsque le prévenu s'est volatilisé dans la nature après avoir remis les clés de son bureau et sa puce téléphonique de service, souligne le journal.





Celui-ci renseigne que le propriétaire de la librairie, M. A. Touré, est tombé des nues en constatant, lors de l'inventaire, un écart "considérable" entre le stock disponible et celui indiqué sur les fiches de Talla.





Selon le journal, Touré a par la suite appris que son gérant avait ouvert une autre société parallèle à l'enseigne ''Access distribution services''. C'est ainsi que le mis en cause s'est fait livrer, entre autres, une commande de 5 conteneurs de 20 pieds de rames de papiers A4 pour un montant de 72 millions auprès d'un fournisseur basé en France, en utilisant le nom de Lpd, qui dispose de magasins à Colobane, à la Médina, aux Parcelles Assainies, à Kaolack et Thiès.