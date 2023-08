Linguère : Un homme armé d’un coupe-coupe sème la terreur

Les habitants de Warkhokh, dans le département de Linguère, sont dans la panique. D'après les informations de Rfm, un homme du nom de A.A. Ba, armé de coupe-coupe, attaque les habitants. Face à la gravité de la situation, les populations de cette localité interpellent les autorités.