Linguère : Un père de famille placé sous mandat de dépôt pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 16 ans

Une rocambolesque affaire de mœurs défraie la chronique à Darou Salam Diop une localité située dans la commune de Gassane dans le département de Linguère .



Un père de famille a été déféré au parquet de Louga avant d’être placé sous mandat de dépôt pour viol, suivi de grossesse, de pédophilie et de détournement de mineure.



Les faits se sont déroulés la semaine dernière quand la victime, âgée seulement de 16 ans, présentait des changements morphologiques et refusait de s’alimenter. Pour en avoir le cœur net, ses parents l’ont emmenée au poste de santé de la localité .



Grande a été leur surprise lorsque la sage-femme a informé que leur fille est enceinte de 04 mois .



Interrogée sur l’auteur de sa grossesse, la mineure a pointé du doigt un père de famille qui l’avait un jour entraîné dans un bâtiment en construction pour entretenir avec elle une relation sexuelle. Tout en retraçant le film de «l’horreur ».



Ainsi, sa famille, munie d’un certificat médical, s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Linguère pour porter plainte contre le présumé bourreau de leur fille.



Arrêté et soumis à un interrogatoire, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Pis, il a avancé qu’il sortait avec la fille en déclarant qu’il ne l’avait pas trouvée vierge.



En attendant, il a élu domicile à la citadelle du silence. Son dossier est en instruction.