Linguère : Une bagarre entre deux ivrognes vire au drame

Une bagarre entre deux jeunes ivrognes a viré au drame à Linguère. L’un des protagonistes a fini par poignarder l’autre à mort. Le présumé meurtrier est placé en garde à vue à la police de Linguère. Il sera déféré lundi au parquet de Louga pour meurtre.



Les sieurs Demba Mbaye Ba et Aly Ba sont de véritables disciples de Bacchus. Ils se donnent rendez-vous chaque jour au célèbre bar de la commune de Linguère appelé « HOTEL » pour s’enivrer. Dans la journée du vendredi 2 septembre vers quinze heures, après pris un verre de trop, ils sont entrés dans une colere noire. Une vive altercation a éclaté entre les deux amis en état d’ébriété très avancé. Les autres qui se trouvaient dans le bar se sont interposés pour les séparer. Le nommé Demba Mbaye Ba est allé au marché central pour acheter un couteau qu’il a dissimulé dans ses habits. Il appelle son ami Aly Ba pour lui demander sa position. Ce dernier sans arrière-pensée lui fait savoir qu’il se trouve présentement à la gare routière de Barkedji. Devant son protagoniste, Demba Mbaye Ba sort son arme et lui donne plusieurs coups de couteau au cou. Grièvement blessé, Aly Ba s’écroule, git dans une marre de sang et rend l’âme sur place.

Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lo de Linguère. Le présumé meurtrier quant à lui est placé en garde à vue dans les locaux de la police de Linguere. Il sera déféré lundi au parquet de Louga pour meurtre.