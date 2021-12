Linguère : Une bagarre entre deux jeunes bergers fait un mort

Les habitants du village de Ndasse Gourou, situé dans la commune de Warkhokhe, plus précisément dans le département de Linguère sont dans la tristesse et la consternation. Pour cause, une dispute entre deux bergers a viré au drame.



Selon les révélations faites par le journal « Le Soleil », les faits se sont déroulés samedi dernier. En effet, le plus âgé, de 10 ans, aurait asséné plusieurs coups de bâton à son antagoniste âgé de 9 ans. La victime a succombé à ses blessures.



Avisés, les limiers de Dodji et les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux du drame avant d’interpeller le présumé meurtrier.



Le défunt berger, originaire de Ndasse Gourou, a été inhumé, hier, au cimetière de Linguère Coumba1.