Lip-flip: l’injecton botox qui sublime les lèvres des stars sénégalaises

La tendance du lifting fessier BBL sera bientôt obsolète. L’heure est au Botox.





Si vieillir fait particulièrement peur aux femmes, la science elle, se charge de révéler ses miracles. Qu’il s’agisse des rides, des creux dans le visage, d’un nez pas « top», et même des lèvres fines, la science a trouvé des solutions avec le botox. D’ailleurs, la dernière mode qui gagne en popularité, le lip-flip, consiste à rendre les lèvres beaucoup plus pulpeuses. Une arme de séduction au goût de certaines célébrités sénégalaises.













Appelé également retournement des lèvres, le lip-flip est une intervention non chirurgicale qui a pour but de rendre les lèvres beaucoup plus visibles, par injection de botox, sans pour autant augmenter leur volume. Le résultat final de ce procédé est visible seulement 5 à 10 jours après l’injection. Il peut durer jusqu’à 4 mois et la procédure est renouvelable puisque la toxine botulique( botox) se résorbe naturellement.













Très prisée par les stars américaines, le lip-flip devient petit à petit une tendance au Sénégal. Même si elle ne l’avouent pas, certaines célébrités sénégalaises ont fait recours à cette technique qui laisse apparaître une bouche plus charnue, plus attirante et beaucoup plus pulpeuse qu’avant.













Cette pratique est sans grand danger mais peut avoir des effets secondaires indésirables.