LITIGE FONCIER A NDAYANE : 83 TRAVAILLEURS DE L’AVIATION CIVILE SE DISENT EXPROPRIES DE 4 HECTARES

Impactes du Port de Ndayane

Plus de 80 agents de l’aviation civile sont aujourd’hui victimes d’une expropriation insoutenable. En effet, dans le cadre de leur projet d’habitat en prélude à l’ouverture de l’aéroport de Diass, ils avaient acquis une assiette de 04 Ha dans le village de Ndayane dans la commune de Popenguine depuis 2011 à travers l’association des agents de brigade de l’ASECNA. Les démarches administratives avaient abouti à l’obtention des autorisations de lotir et de construire. Les attributions (83) avaient été faites individuellement au profit de certains membres acquéreurs avec des ilots pour les commodités. Selon eux, les membres qui étaient tous des agents opérationnels, dans le souci de se rapprocher de l’aéroport pour mieux assurer le service, dont beaucoup sont déjà à la retraite et la majorité proche de l’âge de cessation d’activité, vivent avec leurs familles dans le désarroi total et dans une précarité sociale indescriptible. « Figurez-vous que des parcelles variant de 280 à 450m² acquises à des montants variant de 1.800 000 à 3 000 000 de francs CFA depuis 2011, sont en phase d’être expropriées pour une modique somme de 1 500 000 Fcfa quel que soit la superficie après plus de 10 ans d’épargne », dénoncent ces agents de l’aviation civile.