Litiges fonciers : Plusieurs jeunes de la commune de Diass arrêtés

Plusieurs jeunes arrêtés à Diass

Beaucoup de jeunes de la commune de Diass ont été arrêtés et placés en garde en vue lundi suite à des manifestations contre les travaux de terrassement effectués par l’APIX sur les 31 hectares réservés à l’extension du village de Sackirak. Selon les informations de « l’As Quotidien », les mis en cause ont barré la route en y brûlant des pneus pour exiger l’arrêt immédiat de ces travaux.





Pour eux, il est hors de question de laisser leurs terres à la merci des autorités qui depuis des années les charcutent sans gêne. Avisé, le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Mbour a envoyé ses hommes pour disperser les manifestants.





D’après la source, ce fut une intifada entre la population et les forces de l’ordre qui a duré au moins plus de deux heures. Ils ont été poursuivis et arrêtés par la gendarmerie mais les manifestants et les non manifestants n’ont pas été distingués.