Lonase : le Directeur général Doura Baldé remet 100.060.000 Fcfa à la gagnante de Sen-Loto

Le slogan de la Lonase « la Fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation » est plus qu’un jeu de mot. En effet, ce jeudi 4 janvier 2024, la Loterie Nationale du Sénégal (LONASE) a encore créé un millionnaire. Fatou Diagne a gagné 100.060.000 Fcfa avec une mise de 300 F au jeu Sen-Loto. Un moment de joie saisi par la gagnante pour saluer et encourager les parieurs à tenter davantage leur chance aux jeux agréés par la « Loterie LONASE.









« Je remercie vivement la Lonase qui m’a permis de gagner cette somme conséquente. J’appelle ainsi les autres joueurs de lotos à ne pas se décourager. Le gain est réel et j’en suis la preuve alors parier plus et gagner encore plus », a lancé Fatou Diagne.





Présidant la cérémonie de remise de chèque, Abdourahmane Doura Baldé, Directeur général de la Lonase, a félicité l'heureuse gagnante. Il a par ailleurs encouragé l'ensemble des parieurs, la famille Lonasienne, les partenaires mais surtout tous les Sénégalais. Profitant ainsi du nouvel an, Doura Baldé a souhaité une année de paix, de stabilité, de prospérité et de beaucoup de gains pour les parieurs.





En cette période de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations, le DG de la Lonase entend accompagner les parieurs jusqu’en Côte d’Ivoire.





« A l'instar des années précédentes, la Lonase s’est souvent organisée et focalisée pour accompagner l'ensemble des parieurs. Nous nous engageons à prendre en charge nos joueurs du départ au retour. D’ailleurs, tout récemment, lors de la Foire internationale de Dakar, nous avons procédé au lancement officiel du jeu concours « Lonase Bet CAN 2023 ». Il est prévu que des gagnants puissent être pris en charge totalement pour aller suivre et encourager et accompagner l'équipe nationale du Sénégal lors de cette édition qui se tiendra en Côte d’Ivoire.





D’ailleurs, "les heureux élus à l’issue du tirage sont en train d'être accompagnés pour les formalités pour aller encourager nos lions jusqu'à la fin de la CAN", assure le directeur général de la Lonase.