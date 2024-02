Louga : Des pneus brûlés et des manifestants arrêtés

Des heurts ont été enregistrés à Louga, ce vendredi, à la place Mansour Bouna Ndiaye. De jeunes manifestants ont brûlé des pneus et barré plusieurs artères de la ville de Louga. Des forces de défense et de sécurité ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui scandait "Non au report de la Présidentielle. Nous invitons le président Macky Sall à respecter le calendrier électoral".



Des manifestants ont été arrêtés et conduits au commissariat de police de la capitale du Ndiambour. Le calme est revenu vers 18 h.