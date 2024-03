Louga : Deux maçons de l’entreprise Kériman déférés au parquet pour vol





Deux maçons de l’entreprise Kériman, qui travaillaient dans un bâtiment en construction à Dahra, ont été pris en flagrant délit de vol de matériaux de construction. Ils profitaient de l’absence du chef des travaux pour voler des sacs de ciment et des barres de fer qu'ils écoulaient au marché noir.





Après avoir constaté la disparition de quelques sacs de ciment et des barres de fer, le chef des travaux a mis en place un plan pour mettre la main sur le voleur. Le samedi dernier, vers 19 h, il est revenu pour se cacher dans un bâtiment non loin du chantier d'où il faisait le guet.





Quelques minutes plus tard, après le crépuscule, deux personnes sont entrées devant le chantier pour tenter d’emporter des sacs de ciment et des barres de fer. C'est sur ces entrefaites que le chef des travaux a alerté la gendarmerie de Dahra. Ses éléments ont ainsi surpris les mis en cause en train d'appeler au téléphone un charretier pour embarquer leur butin.





Ils ont été déférés au parquet de Louga pour vol en réunion et complicité de vol.